Ecco il nome per il centrocampo dell'Inter in caso di partenza di Davide Frattesi in direzione Nottingham Forest. Si tratta di Curtis Jones del Liverpool, centrocampista inglese che proprio oggi ha compiuto 25 anni e che che in questa stagione ha messo a referto 29 presenze e un assist sotto la guida di Arne Slot.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Ecco il sostituto di Frattesi: l’Inter piomba su Jones del Liverpool! Le cifre
calciomercato
Ecco il sostituto di Frattesi: l’Inter piomba su Jones del Liverpool! Le cifre
Ecco il nome per il centrocampo dell'Inter in caso di partenza di Davide Frattesi in direzione Nottingham Forest. Si tratta di Curtis Jones
A riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport, secondo cui ci sarebbe già l'ok del giocatore al trasferimento in nerazzurro.
L'affare, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato impostato sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 40 milioni di euro. Situazione in evoluzione, con l'incastro Jones-Frattesi che tiene banco in casa Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA