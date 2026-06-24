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calciomercato
Inter, Frattesi in uscita e può essere pedina di scambio per… 3 nomi: gli scenari
Davide Frattesi è in uscita dall'Inter. Il centrocampista ex Sassuolo vuole cambiare aria per giocare con maggiore continuità: per il suo cartellino, il club nerazzurro chiede circa 25/30 milioni di euro. Ma attenzione, perché Frattesi può anche essere un'interessante pedina di scambio.
Frattesi interessa a Luciano Spalletti e Giovanni Carnevali per la Juventus: è un nome caldo sull'asse Milano-Torino, non l'unico. Secondo Repubblica infatti quelli di Andrea Cambiaso e Federico Gatti sono due nomi graditi ai nerazzurri.
Ma c'è anche un terzo nome per cui l'Inter può 'spendere' il nome di Frattesi. È quello di Dan Ndoye, esterno del Nottingham Forest molto apprezzato dai nerazzurri sin dai tempi del Bologna. È anche lui tra i giocatori valutati dopo che è saltato l'arrivo di Marco Palestra.
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