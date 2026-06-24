Davide Frattesi è in uscita dall'Inter e può diventare pedina di scambio per tre nomi: ecco tutti gli scenari

Davide Frattesi è in uscita dall'Inter . Il centrocampista ex Sassuolo vuole cambiare aria per giocare con maggiore continuità: per il suo cartellino, il club nerazzurro chiede circa 25/30 milioni di euro. Ma attenzione, perché Frattesi può anche essere un'interessante pedina di scambio .

Frattesi interessa a Luciano Spalletti e Giovanni Carnevali per la Juventus: è un nome caldo sull'asse Milano-Torino, non l'unico. Secondo Repubblica infatti quelli di Andrea Cambiaso e Federico Gatti sono due nomi graditi ai nerazzurri.