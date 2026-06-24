"Un interesse concreto, quello del club spagnolo, che molto presto potrebbe tradursi in un'offerta scritta nero su bianco. L'Inter ha ormai da tempo l'accordo con il difensore che aspetta di capire se e quando potrà trasferirsi a Milano, città che lui stesso ha detto di apprezzare molto mandando un segnale chiarissimo.

Ma l'intesa con l'Udinese ancora non è stata raggiunta: balla qualche milione tra la richiesta del club friulano di circa 25-30 milioni e l'offerta dell'Inter che si attesta attorno ad una ventina. E allora l'Atletico ha fiutato il momento giusto per inserirsi e nel giro di una settimana dovrebbe spedire una prima proposta all'Udinese", si legge sul sito della rosea.