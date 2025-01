"Non c’è persona nel cuore dell’Inter che non abbia apprezzato il calore di Davide: quei sorrisi in allenamento, l’energia rovesciata in campo per salire sulla seconda stella (spesso, molto spesso, partendo dalla panchina). I tifosi nerazzurri lo hanno adottato subito, anche per questo sono delusi nel vedere la pubblica esplosione del malcontento di Frattesi. In realtà, non è stato il giocatore a rompere platealmente con il club – non è il tipo, si allena sempre al massimo –, ma nelle ultime settimane è cresciuta la pressione esterna per trovare una exit strategy", precisa La Gazzetta dello Sport.