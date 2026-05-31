Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avevano individuato in Ndicka il sostituto ideale di Bastoni

Alessandro De Felice Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 08:32)

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Davide Frattesi si appresta a lasciare l’Inter. Il centrocampista è pronto a salutare i nerazzurri, dopo il mancato addio a gennaio, quando il trasferimento al Nottingham Forest era praticamente ad un passo.

In quel momento la trattativa non si concretizzò. Ora però qualcosa può cambiare.

“Gli inglesi stanno tornando a bussare alla porta dell’Inter per il centrocampista che alla prossima stagione chiede un nuovo progetto, una nuova sfida e ovviamente più minuti in campo” riferisce La Gazzetta dello Sport.

Frattesi, però, non piace solo in Premier ma anche alla Roma, il club in cui è cresciuto e con cui non è mai riuscito a esordire in prima squadra.

Con i giallorossi, Frattesi potrebbe essere una pedina fondamentale in un possibile scambio per Manu Koné o Evan Ndicka.

“In questi dialoghi si è inserito appunto il nome del centralone ivoriano quando a Milano si stava scaldando l’asse Bastoni-Barcellona. In sostanza, Ndicka (valutato 30 milioni) era uno dei candidati più seri per diventare il post Bastoni nella linea a tre nerazzurra e, per ammorbidire la posizione della Roma, l’Inter si sarebbe giocata la carta Frattesi (valutato 25), gradita al club dei Friedkin molto più che ad altri club italiani come l’Atalanta”.

L’affare Palestra, infatti, procede su un binario indipendente e libero da qualsiasi proposta di contropartita.

Per ora l’affare Ndicka-Inter resta in archivio, soprattutto per la situazione di Bastoni:

“Il Barça non è più una minaccia, e poi perché la posizione di Bastoni circa una sua partenza è notevolmente cambiata. L’ulteriore e ovvia conseguenza è che senza l’addio dell’azzurro non c’è più bisogno di un suo sostituto. Ad oggi, fosse per Bastoni, resterebbe all’Inter anche a vita, ma le vie del mercato sono infinite e se qualche big europea dovesse piombare su di lui i nerazzurri sarebbero pronti a riaprire quel dialogo con la Roma per Ndicka".

E Frattesi? “Lui ha già salutato tutti. Cala il sipario su una storia lunga 122 partite e impreziosita da 4 titoli” la chiosa della Rosea.