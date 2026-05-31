"Non solo una distanza importante, tra domanda ed offerta (circa una decina di milioni), adesso anche la variabile Slot. Inevitabile, infatti, porsi il dubbio se il cambio sulla panchina del Liverpool (Iraola il quasi certo sostituto dell’olandese) possa cambiare qualcosa nei piani di Jones e degli stessi Reds (...). La separazione di Slot rischia quantomeno di rallentare le operazioni".

"Più che altro è da capire se Jones possa fare un passo indietro rispetto ai suoi propositi di addio. Tra le ragioni, infatti, c’era il fatto di sentirsi in seconda fila rispetto alle scelte di Slot. Di qui, in prima istanza, il rifiuto al rinnovo di contratto, in scadenza nel 2027 e, in seconda, la richiesta di cessione. Magari sarà necessario passare da una chiacchierata con Iraola. Che, da parte sua, potrebbe ritenere Jones una pedina preziosa per il suo nuovo corso. Secondo rumors provenienti da ambienti vicini al giocatore, però, un trasferimento all’Inter lo attirerebbe a prescindere, per la piazza, considerata di alto livello, e per la possibilità di fare un’esperienza del tutto nuova".