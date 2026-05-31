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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter-Palestra, l’Atalanta apre: pronta l’offerta, Chivu sul budget e i nazionali…
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Inter-Palestra, l’Atalanta apre: pronta l’offerta, Chivu sul budget e i nazionali…
Il laterale classe 2005 dell'Atalanta è l'obiettivo principale del club nerazzurro: la scelta di Chivu e il feeling col gruppo Azzurro
Pio Esposito e Marco Palestra, compagni di Nazionale e, chissà, all’Inter in futuro. L’attaccante classe 2005 sta recitando un ruolo da protagonista.
“Ha piantato le tende ad Appiano, ha potuto raccontare di quanto bene si stia nell’Inter scudettata” scrive La Gazzetta dello Sport in relazione all’esterno di proprietà dell’Atalanta.
Il quotidiano rivela che diversi calciatori della Nazionale sono pronti ad accogliere Palestra in nerazzurro:
“Un sentimento comune anche agli altri azzurri, lo si respirava qualche settimana fa quando proprio Coverciano era abitato anche da Bastoni, Barella e Dimarco prima del playoff”.
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