Conviene di più tenerlo in rosa o cederlo già a gennaio? Ecco tre motivi per considerare la cessione e tre per un'eventuale permanenza

Marco Astori Redattore 26 dicembre - 13:00

FRATTESI IN USCITA — A gennaio l'Inter è chiamata a fare una scelta: capire se tornare o meno sul mercato per colmare qualche lacuna all'interno della rosa, soprattutto a destra dopo l'infortunio di Dumfries. Ed eventualmente il gruzzoletto può arrivare dalla cessione di Davide Frattesi, che sembra davvero poter lasciare Milano già quest'inverno.

Il club nerazzurro è stato chiaro: non si scende dalla richiesta di 35-40 milioni di euro per il classe '99. Ma conviene di più tenerlo in rosa o cederlo già a gennaio? Ecco tre motivi per considerare la cessione e tre per un'eventuale permanenza.

PERCHÉ VENDERLO — Partiamo dal perché la sua cessione può essere la strada giusta. Innanzitutto perché ormai Frattesi è scivolato in fondo alle gerarchie a centrocampo: gioca ancora meno rispetto a quanto già faceva con Inzaghi e prima di schierarlo Chivu fa spesso e volentieri altre scelte. Avere quindi in panchina fissa un Nazionale azzurro e un giocatore comunque importante come lui ha poco senso.

Secondo, la ragione del perché Frattesi non riesce ad imporsi in maniera costante nell'Inter è poi legata al gioco: i nerazzurri sono una squadra che ama avere il pallone e palleggiare e fa della tecnica una delle sue armi. Davide invece predilige la verticalità, l'andare dentro senza palla: al gioco che sta proponendo anche Chivu, però, servono più i Barella, gli Zielinski e i Calhanoglu rispetto ai Frattesi.

La terza ragione è meramente economica: se l'Inter dovesse riuscire ad incassare davvero la cifra che chiede, questa permetterebbe ai dirigenti di rifiondarsi sul mercato per colmare le lacune presenti in rosa. Prima di tutte l'esterno destro, dove serve necessariamente un uomo, vista l'assenza prolungata di Denzel Dumfries. E magari anche un rinforzo in prospettiva in difesa, dove in estate si prevede una piccola rivoluzione: che magari potrebbe essere un pochino anticipata coi soldi ricavati da Frattesi.

PERCHÉ TENERLO — Vediamo ora invece perché tenere Frattesi in rosa almeno fino a giugno non sarebbe comunque sbagliato. Prima di tutto, a livello tecnico, Davide, nonostante non si sposi con il modo di giocare dell'Inter, ha comunque caratteristiche uniche nel centrocampo nerazzurro: nessuno ha la sua capacità d'inserimento e il suo senso del gol in area avversaria. Motivo per cui può sempre tornare utile quando devi provare a cercare con insistenza il gol.

Secondo, Frattesi è comunque sempre un calciatore della Nazionale: con Spalletti prima e con Gattuso poi è costantemente nelle rotazioni degli Azzurri. Ciò vuol dire che comunque il suo valore ce l'ha: non fai appunto gol contro Bayern Monaco o Barcellona in Champions League a caso. Venderlo significherebbe quindi perdere comunque un calciatore importante.

La sua eventuale cessione, infine, andrà inevitabilmente a rinforzare una diretta concorrente dell'Inter: difficile immaginare che Frattesi abbassi di molto la sua asticella, vorrà sicuramente rimanere in alto. Napoli, Roma e Juventus sono le squadre maggiormente accreditate al momento: tutte più o meno nella zona di classifica dei nerazzurri. Attenzione, quindi: liberarsi di lui vorrebbe dire concedere ad un'avversaria un'arma in più nella corsa agli stessi obiettivi. Decisione non semplice.

