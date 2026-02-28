FC Inter 1908
Inter, Stankovic e il fattore recompra: “Ora il dubbio da sciogliere è…”

Come funziona la recompra col Bruges e il dubbio del club nerazzurro sul possibile ritorno del centrocampista serbo
Alessandro De Felice
L’Inter continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Aleksandar Stankovic. Il ventenne centrocampista serbo sta impressionando con la maglia del Bruges tra campionato belga e Champions League, dove è stato eliminato per mano dell’Atletico Madrid.

Stankovic ha brillato anche contro i Colchoneros e l’Inter ha in mano il pallino in virtù della clausola per riportare il giocatore a Milano, pagando 23 milioni la prossima estate o 25 nell’estate del 2027.

Ma come funziona la recompra? Bisognerà farla valere tra l’1 e il 15 luglio per evitare che gli altri club interessati sorpassino i nerazzurri. Il Bruges è obbligato a informare l’Inter su eventuali offerte ricevute per il giocatore e allo stesso tempo ha un interesse diretto, vantando una percentuale sulla futura rivendita per monetizzare l’affare e quanto di buono visto in questa stagione.

Al momento il dubbio da sciogliere è tutto in capo all’Inter per decidere se il calciatore vale o meno un esborso immediato da 23 milioni e se possa essere già pronto per il grande salto” riferisce Il Corriere dello Sport.

