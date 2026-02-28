Inter, il Liverpool non molla Dumfries: fattore clausola, cifra e scadenza

I Reds continuano a monitorare l'olandese, tornano in campo contro il Bodo/Glimt dopo un lungo stop per l'infortunio

Alessandro De Felice Redattore 28 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 10:16)

Il futuro di Denzel Dumfries è tutto da scrivere. L'olandese è appena rientrato dall'infortunio alla caviglia, con lo stop contro la Lazio e l'operazione, prima del percorso riabilitativo.

Come spiega Niccolò Ceccarini, giornalista e direttore di TMW, nell'editoriale, su Dumfries resiste il forte interesse del Liverpool:

"Un’altra situazione da tenere sotto stretto controllo è quella di Dumfries. L’olandese proprio contro il Bodo ha fatto il suo ritorno in campo dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per 3 mesi e mezzo.

Su di lui c’è sempre forte il Liverpool che già lo aveva cercato anche a gennaio. Per lui anche la prossima estate sarà valida la clausola rescissoria da 25 milioni di euro, che potrà essere esercitata per tutto il mese di luglio. Una cifra abbordabile e che non mette certo al riparo la società nerazzurra".