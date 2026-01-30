Negli ultimi giorni è emerso il nome di Moussa Diaby come nuova opzione per il mercato dell'Inter: l'esterno offensivo francese vuole andare via dall'Al-Ittihad, ma per il momento non ci sono le condizioni per arrivare subito a Milano.

Rifiutata la prima offerta nerazzurra, ma c'è altro che complica l'affare. Così scrive Tuttosport: "I dirigenti di Viale della Liberazione non possono rimanere in attesa, anche perché da Gedda non sono arrivate sensazioni positive sull'esterno d'attacco mancino Diaby. Al di là della proposta - prestito con diritto di riscatto a 35 milioni, per ora non accettata -, è il clima di tensione che si respira nell'Al-Ittihad a complicare l'operazione.

Diaby - che ieri ha giocato titolare nel 2-2 contro l'Al Fateh - non è l'unico a voler andare via. Anche Kanté e Benzema sono in subbuglio. Accontentando uno degli scontenti, l'Al-Ittihad si troverebbe nella scomoda situazione di dover rispondere a tutti. La pista Diaby, così, si fa in salita".