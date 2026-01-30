Prosegue il programma di recupero di Denzel Dumfries: l'esterno olandese, ai box ormai da novembre, non vede l'ora di tornare in campo. L'Inter e Chivu lo aspettano, ma nel frattempo cominciano a circolare voci di mercato che potrebbero agitare l'ambiente in questi ultimi giorni di gennaio.
calciomercato
Inter, attenzione al futuro immediato di Dumfries: super offerta in arrivo?
Così scrive Tuttosport: "Marotta, Ausilio e Baccin stanno giocando su più tavoli nel tentativo di consegnare a Chivu almeno un rinforzo per le corsie esterne, tenendo presente due fattori legati a Denzel Dumfries. L'olandese innanzitutto è rientrato ad Appiano. Operato il 16 dicembre alla caviglia sinistra, ora sta meglio del previsto e ha cominciato il programma di riatletizzazione. La speranza è quella di anticipare il rientro previsto inizialmente per la prima metà di marzo, magari già a cavallo fra le due gare di playoff di Champions (17-18 e 24-25 febbraio).
Sempre che... Dumfries - che ha cambiato agente e ha una clausola da 25 milioni valida in estate - sia ancora a Milano. Ci sono infatti rumors su una super offerta che potrebbe sparigliare le carte".
