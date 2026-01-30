Così scrive Tuttosport: "Marotta, Ausilio e Baccin stanno giocando su più tavoli nel tentativo di consegnare a Chivu almeno un rinforzo per le corsie esterne, tenendo presente due fattori legati a Denzel Dumfries. L'olandese innanzitutto è rientrato ad Appiano. Operato il 16 dicembre alla caviglia sinistra, ora sta meglio del previsto e ha cominciato il programma di riatletizzazione. La speranza è quella di anticipare il rientro previsto inizialmente per la prima metà di marzo, magari già a cavallo fra le due gare di playoff di Champions (17-18 e 24-25 febbraio).