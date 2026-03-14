L'Inter è pronta a ripartire dopo il derby perso e dovrà farlo oggi a San Siro contro l'Atalanta. Intanto si ragiona anche sulla prossima stagione con una certezza su tutte: Cristian Chivu sarà ancora alla guida dei nerazzurri.

"Oggi, giorno di Inter-Atalanta, la posizione di Chivu è più solida che mai. Ed è (molto) più solida di quella di tanti calciatori che per ragioni diverse non hanno fornito il contributo atteso. Gente importante, da Barella a Calhanoglu, passando per Thuram. Nessuno può sentirsi comodo da adesso in poi tra i corridoi di Appiano Gentile. La società vigilerà sul loro operato e valuterà eventuali cessioni. Bastoni, ad esempio, piace al Barcellona e potrebbe essere messo sul mercato davanti all’offerta giusta", spiega La Gazzetta dello Sport.