Gli aggiornamenti di Alfredo Pedullà sulle possibili mosse estive dell'Inter: l'esperto di mercato fa già anche i primi nomi

Matteo Pifferi Redattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 21:35)

Mancano ancora due mesi prima di concludere la stagione ma l'Inter è già al lavoro per pianificare la prossima. E in estate l'Inter sarà sicuramente molto attiva sul mercato, dato che ci sono alcuni giocatori in uscita e altri a parametro zero che non saranno rinnovati e che quindi lasceranno Milano.

Intervenuto nel suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato dei nerazzurri, partendo appunto da chi non farà più parte della rosa nella prossima stagione: "L'Inter avrà una rivisitazione importante nei primi 30 metri. Sappiamo che Sommer non verrà riconfermato, che l'Inter cerca un altro portiere. Ho cercato di spiegare come Dibu Martinez non fosse un obiettivo malgrado fosse stato messo in prima fila, c'è Vicario, di rimbalzo anche Caprile.

E nella linea centrale, anche de Vrij è predestinato a lasciare, anche Acerbi ha consumato il suo rapporto con l'Inter. Darmian ha vissuto una stagione particolare con un infortunio importante. Si parla molto dell'attacco e del futuro di Thuram ma ci dobbiamo concentrare sul portiere e sui difensori che l'Inter sta seguendo, vi ho parlato di Solet che è nella lista dell'Inter, anche Muharemovic ma sono notizie già circolate. Verranno fuori tanti nomi ma credo poco ai nomi di marzo, molti sono buttati lì, non sono trattative ma suggestioni"