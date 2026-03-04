fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky / Inter, futuro Calhanoglu in bilico: rinnovo a cifre diverse o addio? Dipende da…

Sky / Inter, futuro Calhanoglu in bilico: rinnovo a cifre diverse o addio? Dipende da…

Il centrocampista turco potrebbe lasciare i nerazzurri in estate: prolungamento a cifre diverse o possibile separazione
Hakan Calhanoglu è pronto a riprendersi il centrocampo dell'Inter. Il centrocampista turco è tornato dopo l'infortunio e sarà il faro del centrocampo dei nerazzurri in occasione del derby di Milano contro il Milan, la sua ex squadra, in programma domenica sera a San Siro alle 20:45 e valido per la 28esima giornata di Serie A.

Sky Sport fa il punto della situazione su Hakan Calhanoglu, sottolineando la sua importanza nello scacchiere tattico di Chivu:

"Il presente è quello di un giocatore, che è il secondo capocannoniere della squadra, questa stagione dopo Lautaro con otto gol, che si è fermato già in queste sette partite per infortuni, ma adesso sta bene, ha recuperato, è uno che ha lasciato il segno anche nei derby d'avversario, da quando indossa la maglia dell'Inter, e l'Inter nel 3-5-2 non può prescindere dalla sua presenza, anche se Zielinski ha fatto bene quando l'ha dovuto sostituire. Però Calhanoglu è la mente, quello che sta a trovarti il gol anche in situazioni complicate, l'abbiamo visto in questa stagione in alcune partite con la Juve, con la Fiorentina, freddo nel rigore, mancavano un po' di partite, è stato freddissimo con il Genoa. Giocatore fondamentale".

Non è da escludere la partenza in estate:

"Per il futuro vedremo. Già quest'estate è stata in bilico la sua presenza, è rimasto all'Inter. Ci sarà eventualmente un contratto da rinnovare, a cifre diverse, e bisogna capire la volontà di entrambi, del giocatore, se ha voglia, magari ancora, di continuare a vestire questa maglia e quanto la società, magari in eventuali cambiamenti tattici penserà di poter ancora puntare su Calhanoglu, oppure se sarà il caso di salutarsi. Io penso che tutto verrà affrontato più avanti".

