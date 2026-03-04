È stata costellata di errori la stagione di Michele Di Gregorio . Ecco perché da qualche tempo la Juventus si guarda intorno per trovare un sostituto. Trai nomi nella lista dei dirigenti bianconeri c'è anche quello del brasiliano Alisson Becker .

"Riflettendo sul centravanti, alla Continassa stanno facendo la stessa cosa sul portiere che, insieme al numero 9, è l’asse portante di ogni grande squadra. Sfogliando la margherita, si soppesano dunque i valori di Di Gregorio e Perin, l’uno scelto la scorsa stagione, l’altro con una gran voglia di andare a giocare. Con lo shopping estivo in arrivo, già s’affollano ipotesi e offerte (da parte di intermediari)".

"Dalla Premier soffiano il nome di Alisson Becker, 33 anni, ora al Liverpool, con il contratto in scadenza nel 2027: insieme alle parate, e ai piedi, porterebbe un’esperienza di 400 presenze con i Reds, due campionati e una Champions. Non costerebbe una fortuna — ma occhio alla concorrenza dell’Inter — perché ad Anfield hanno già acquistato il titolare del futuro, Giorgi Mamardashvili. Potendo spendere di più, Madama vorrebbe corteggiare due italiani: Gugliemo Vicario, 29 anni, gli ultimi tre al Tottenham, e contratto fino al 2028, con prezzo sui 30 milioni; o Marco Carnesecchi, 25, dell’Atalanta, che vuole attorno ai 50 milioni. Che, adesso, è la Luna".