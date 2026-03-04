FC Inter 1908
I bianconeri a caccia di un portiere, nel mirino il brasiliano del Liverpool. Ma occhio alla concorrenza dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

È stata costellata di errori la stagione di Michele Di Gregorio. Ecco perché da qualche tempo la Juventus si guarda intorno per trovare un sostituto. Trai nomi nella lista dei dirigenti bianconeri c'è anche quello del brasiliano Alisson Becker.

"Riflettendo sul centravanti, alla Continassa stanno facendo la stessa cosa sul portiere che, insieme al numero 9, è l’asse portante di ogni grande squadra. Sfogliando la margherita, si soppesano dunque i valori di Di Gregorio e Perin, l’uno scelto la scorsa stagione, l’altro con una gran voglia di andare a giocare. Con lo shopping estivo in arrivo, già s’affollano ipotesi e offerte (da parte di intermediari)".

"Dalla Premier soffiano il nome di Alisson Becker, 33 anni, ora al Liverpool, con il contratto in scadenza nel 2027: insieme alle parate, e ai piedi, porterebbe un’esperienza di 400 presenze con i Reds, due campionati e una Champions. Non costerebbe una fortuna — ma occhio alla concorrenza dell’Inter — perché ad Anfield hanno già acquistato il titolare del futuro, Giorgi Mamardashvili. Potendo spendere di più, Madama vorrebbe corteggiare due italiani: Gugliemo Vicario, 29 anni, gli ultimi tre al Tottenham, e contratto fino al 2028, con prezzo sui 30 milioni; o Marco Carnesecchi, 25, dell’Atalanta, che vuole attorno ai 50 milioni. Che, adesso, è la Luna".

