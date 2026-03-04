Tancredi Palmeri ha analizzato il pareggio rimediato dall'Inter con il Como nella semifinale di andata di Coppa Italia: "L'Inter è venuta a limitare i danni in vista del derby. Credo che sia la prima volta da 7 anni a questa parte che ho visto l'Inter costruire e avere solo una occasione". Ma il focus del giornalista di Sportitalia è soprattutto sul centrocampo nerazzurro, che non ha racimolato la sufficienza in pagella. Con una riflessione su Hakan Calhanoglu e il suo possibile sostituto in ottica calciomercato: CONTINUA A LEGGERE.