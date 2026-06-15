In casa Inter si sta valutando il futuro di molti giovani che si sono messi in mostra nel corso della stagione, in nerazzurro o altrove: le offerte non mancano di certo, e la dirigenza interista sta studiando il progetto di crescita migliore per ognuno di loro. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: "Molti dei "Chivu boys" si sono lasciati intravedere nel corso della stagione appena conclusa: il gioiello Cocchi che potrebbe finire all'Atalanta nell'ambito dell'operazione Palestra, gli attaccanti Lavelli e Spinaccè, baby Mosconi, Topalovic che ha illuminato il Dall'Ara per l'ultimo gol stagionale dell'Inter in trasferta a Bologna con l'assist per Diouf. Poi Berenbruch apprezzato dal Cagliari di Pisacane, ma pure Agbonifo, Kamate, Bovo, Zanchetta, Stante. Profili che hanno giocato tutti con l'Under 23 nerazzurra in Serie C e adesso attendono di capire il loro futuro".