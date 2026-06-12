Matteo Cocchi è uno dei giovani di casa Inter più richiesti. L'esterno sinistro classe 2007, dopo una stagione da protagonista con l'U23 nerazzurra in Serie C che gli ha consentito di essere aggregato in pianta stabile in Prima Squadra (con cui ha collezionato 3 presenze tra campionato e Coppa Italia), è pronto per compiere un nuovo step per la sua carriera, e l'ipotesi più accreditata è quella di una cessione in estate (in prestito o a titolo definitivo). Le pretendenti non mancano di certo , sia in Serie A che in B.

Su di lui, secondo il Giornale di Sicilia, ci sarebbe anche il Palermo: "Il Palermo guarda con interesse anche alla fascia sinistra, dove l'idea è quella di affiancare ad Augello un giocatore giovane ma già pronto a confrontarsi con il calcio professionistico. In questo senso uno dei profili è rappresentato da Matteo Cocchi, terzino sinistro classe 2007 protagonista con l'Inter U23, con cui ha collezionato 26 presenze, un gol e due assist in Serie C. Il giovane nerazzurro ha inoltre avuto modo di assaggiare il grande palcoscenico, debuttando in Serie A nell'ultima giornata di campionato contro il Bologna e disputando due gare di Coppa Italia contro Venezia e Torino, in quest'ultima occasione anche dal primo minuto. Sul giocatore si registra l'interesse anche di Pisa e Atalanta".