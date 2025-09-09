In casa Inter è già iniziata la programmazione per il futuro della difesa, con la consapevolezza che la prossima estate segnerà l’addio di due pilastri come Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. I due centrali, protagonisti negli anni recenti, sono ormai vicini alla fine della loro esperienza in nerazzurro e la dirigenza si sta muovendo in anticipo per non farsi trovare impreparata.
calciomercato
Inter, il futuro si chiama Konstantinos Koulierakis: chi è, quanto costa e cosa piace di lui
Il nome nuovo sul taccuino di Marotta e Ausilio, secondo Tuttosport, è quello di Konstantinos Koulierakis, difensore mancino classe 2003 oggi al Wolfsburg. Il greco, attualmente impegnato con la nazionale ellenica, si sta mettendo in mostra per solidità, personalità e margini di crescita. Oaktree, che guarda con attenzione agli investimenti futuri, lo considera il profilo ideale: giovane, con esperienza internazionale e dal costo ancora sostenibile.
Il Wolfsburg lo valuta 25 milioni, cifra che rappresenta un’importante plusvalenza rispetto ai 12 spesi nel 2024 per strapparlo al Paok Salonicco. Una curiosità: prima di approdare in Germania, Koulierakis era stato a lungo corteggiato dal Milan nell’estate 2023, ma allora il club greco lo aveva dichiarato incedibile.
Oggi, a distanza di due anni, il destino sembra riportarlo a Milano, ma questa volta sul versante nerazzurro. L’Inter osserva, valuta e prepara le mosse: la difesa del futuro potrebbe già avere trovato un nuovo leader.
© RIPRODUZIONE RISERVATA