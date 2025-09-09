In casa Inter è già iniziata la programmazione per il futuro della difesa, con la consapevolezza dell'addio di Acerbi e De Vrij

In casa Inter è già iniziata la programmazione per il futuro della difesa, con la consapevolezza che la prossima estate segnerà l’addio di due pilastri come Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. I due centrali, protagonisti negli anni recenti, sono ormai vicini alla fine della loro esperienza in nerazzurro e la dirigenza si sta muovendo in anticipo per non farsi trovare impreparata.