Ademola Lookman era il primo obiettivo dell’Inter per rinforzare l’attacco di Cristian Chivu. C’era già una bozza d’accordo tra le parti per il contratto , ma i club non hanno trovato l’intesa.

L'ultima offerta dell'Inter per Lookman

Così Fabrizio Romano ha fatto chiarezza su quanto accaduto in estate tra le parti: “L’Atalanta ha detto no a 45 milioni garantiti e bonus compresi in prestito con obbligo dall'Inter. E l'Atalanta ha mostrato per tutto il mercato sempre la stessa risposta a tutti: quando si presenta il Bayern con un prestito con diritto a 28 milioni, a me risulta che l'Atalanta non ha neanche risposto.