Attenzione al futuro di Piero Ausilio in casa Inter, è ancora un tema caldo: ecco il punto di Matteo Moretto

“Tutto fermo in stand-by per Piero Ausilio. L’Al Hilal continua a essere in pressing su di lui, la situazione non è cambiata rispetto a quella già raccontata. Non c’è ancora una decisione finale né del dirigente né dell’Inter.

C’è un’offerta del club arabo, che è in attesa di capire la volontà del direttore sportivo. Potrebbe diventare anche uno dei direttori più longevi all’interno del club. Va capito come si svilupperà la situazione: l’Al Hilal spinge con quest’offerta e Ausilio deve capire che strada percorrere”, ha spiegato Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.