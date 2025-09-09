FC Inter 1908
Moretto: “Ausilio e l’Inter devono ancora decidere, l’offerta araba c’è. Potrebbe diventare…”

Attenzione al futuro di Piero Ausilio in casa Inter, è ancora un tema caldo: ecco il punto di Matteo Moretto
Attenzione al futuro di Piero Ausilio in casa Inter, è ancora un tema caldo. Queste le parole di Matteo Moretto sul direttore sportivo nerazzurro:

“Tutto fermo in stand-by per Piero Ausilio. L’Al Hilal continua a essere in pressing su di lui, la situazione non è cambiata rispetto a quella già raccontata. Non c’è ancora una decisione finale né del dirigente né dell’Inter.

C’è un’offerta del club arabo, che è in attesa di capire la volontà del direttore sportivo. Potrebbe diventare anche uno dei direttori più longevi all’interno del club. Va capito come si svilupperà la situazione: l’Al Hilal spinge con quest’offerta e Ausilio deve capire che strada percorrere”, ha spiegato Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

