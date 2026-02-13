L'edizione odierna de Il Giorno parla anche, alla vigilia di Inter-Juventus, del futuro di Marcus Thuram, nel cui contratto è sempre presente una clausola da 85 milioni di euro.
Giorno: “Inter, futuro Thuram? Lui non vorrebbe ‘usare’ la clausola, ma non è escluso che…”
L'edizione odierna de Il Giorno parla anche, alla vigilia di Inter-Juventus, del futuro di Marcus Thuram: le ultime
Scrive il quotidiano:
"In particolare quello dell’interista, nel cui contratto c’è una clausola da 85 milioni di euro. L’attaccante ne ha parlato tempo fa sottolineando che, quando sarà il momento dell’addio, vorrebbe evitare di farvi ricorso, ma con Esposito in rampa di lancio e dopo tre anni di Inter non è escluso che i ragionamenti possano mutare".
(Fonte: Il Giorno)
