Il difensore classe 2003 torna in Argentina, all'Estudiantes, in prestito con diritto di riscatto dopo un anno e mezzo in nerazzurro

Marco Astori Redattore 25 gennaio - 22:09

L'Inter saluta, almeno per il momento, Tomas Palacios. Il difensore classe 2003 torna in Argentina, all'Estudiantes, in prestito con diritto di riscatto dopo un anno e mezzo in nerazzurro. Lo conferma La Gazzetta dello Sport: "Negli ultimi sei mesi è rimasto all’Inter senza giocare un minuto. Fuori dalla lista Champions, ha collezionato solo panchine e anche un infortunio. A fine agosto fu vicinissimo al Santos, avevano già programmato le visite , ma saltò tutto per un suo no. Questione di "dudas". Dubbi.

Il centrale argentino, 22 anni, voleva rimanere in Europa, dove l’avevano cercato Basilea, Eintracht Francoforte e altri club. Niente da fare, però, così è rimasto all’Inter guardando i suoi compagni giocare. Per lui solo qualche spezzone durante le amichevoli estive. In nerazzurro ha giocato solo tre partite, salvo poi andare a Monza in prestito secco a gennaio 2025 per giocare di più. Risultato? Otto presenze, di cui cinque da titolare. Prima del ritorno alla base. Palacios, legato all'Inter fino al 2029, è stato un flop. Impossibile bollarlo diversamente.

Un difensore di cui si diceva un gran bene acquistato dall’Independiente Rivadavia, squadra argentina, e portato a Milano per cercare di rifiatare i centrali (soprattutto Bastoni). Così non è stato. Alla fine, dopo un anno e mezzo di prestiti e affari saltati, tornerà in patria per riuscire a giocare con più continuità. Il campionato è appena iniziato. L’Estudiantes è uno dei club più importanti del Paese. Il riscatto di Palacios, fissato sui 6-7 milioni, dipenderà dalle sue prestazioni. Per ora resta un arrivederci.