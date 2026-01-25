FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Gazzetta: “Palacios flop da 6,5 mln: va all’Estudiantes, ecco la cifra del riscatto”

calciomercato

Inter, Gazzetta: “Palacios flop da 6,5 mln: va all’Estudiantes, ecco la cifra del riscatto”

Inter, Gazzetta: “Palacios flop da 6,5 mln: va all’Estudiantes, ecco la cifra del riscatto” - immagine 1
Il difensore classe 2003 torna in Argentina, all'Estudiantes, in prestito con diritto di riscatto dopo un anno e mezzo in nerazzurro
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

L'Inter saluta, almeno per il momento, Tomas Palacios. Il difensore classe 2003 torna in Argentina, all'Estudiantes, in prestito con diritto di riscatto dopo un anno e mezzo in nerazzurro. Lo conferma La Gazzetta dello Sport: "Negli ultimi sei mesi è rimasto all’Inter senza giocare un minuto. Fuori dalla lista Champions, ha collezionato solo panchine e anche un infortunio. A fine agosto fu vicinissimo al Santos, avevano già programmato le visite , ma saltò tutto per un suo no. Questione di "dudas". Dubbi.

Inter, Gazzetta: “Palacios flop da 6,5 mln: va all’Estudiantes, ecco la cifra del riscatto”- immagine 2
Getty Images

Il centrale argentino, 22 anni, voleva rimanere in Europa, dove l’avevano cercato Basilea, Eintracht Francoforte e altri club. Niente da fare, però, così è rimasto all’Inter guardando i suoi compagni giocare. Per lui solo qualche spezzone durante le amichevoli estive. In nerazzurro ha giocato solo tre partite, salvo poi andare a Monza in prestito secco a gennaio 2025 per giocare di più. Risultato? Otto presenze, di cui cinque da titolare. Prima del ritorno alla base. Palacios, legato all'Inter fino al 2029, è stato un flop. Impossibile bollarlo diversamente.

Inter, Gazzetta: “Palacios flop da 6,5 mln: va all’Estudiantes, ecco la cifra del riscatto”- immagine 3
Getty

Un difensore di cui si diceva un gran bene acquistato dall’Independiente Rivadavia, squadra argentina, e portato a Milano per cercare di rifiatare i centrali (soprattutto Bastoni). Così non è stato. Alla fine, dopo un anno e mezzo di prestiti e affari saltati, tornerà in patria per riuscire a giocare con più continuità. Il campionato è appena iniziato. L’Estudiantes è uno dei club più importanti del Paese. Il riscatto di Palacios, fissato sui 6-7 milioni, dipenderà dalle sue prestazioni. Per ora resta un arrivederci.

Leggi anche
Musmarra svela: “Perisic vuol tornare da un più di un anno! L. Henrique? Inter mi ha detto...
Inter, Thuram può salutare a giugno? I motivi del possibile addio

© RIPRODUZIONE RISERVATA