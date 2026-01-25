Lui ha già un accordo con l'Inter, è da un anno e mezzo che sta provando a tornare. Luis Henrique continua ad avere molte offerte dall'estero: si è fatto sotto anche il Bournemouth oltre al Besiktas. C'è stato anche l'interesse concreto della Roma ma l'Inter al momento non vuole privarsene.

Quando erano uscite le prime voci, a me dall'Inter è stato detto che non si sarebbe mosso e che sarebbe rimasto a prescindere: non so se dopo un mesetto la situazione sia cambiata. Ammesso che poi lui accetti il Besiktas: l'Inter non vuole darlo in prestito, vuole un riscatto obbligato. E al momento non siamo in queste condizioni coi due club. Molto dipenderà molto dalla situazione Perisic".