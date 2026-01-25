Inter, Thuram può salutare a giugno? I motivi del possibile addio

Cristian Chivu può contare su alternative serie in attacco. Questo sicuramente gli dà possibilità di rotare al meglio, tenendo inalterato il rendimento dell'attacco. Pio Esposito e Bonny si sono rivelati subito all'altezza, dando all'allenatore romeno risposte fin dai primi utilizzi. Questo potrebbe aprire un fronte di riflessione su Marcus Thuram, che al momento sembra leggermente in flessione, ma continua a essere risorsa importante. Sul futuro però del francese si interroga Calciomercato.com. Si legge:

"Thuram è arrivato all'Inter nel 2023 e ha firmato un contratto da 6 milioni di euro netti più bonus a stagione fino al 30 giugno 2028. L'anno scorso è scaduta, il 7 luglio, la clausola rescissoria da 75 milioni di euro. E, per farlo partire in estate, i nerazzurri potrebbero chiedere una cifra intorno ai 60-70 milioni, una cifra che potrebbero permettersi club di Premier League, che già l'anno scorso avevano messo nel merito il numero 9.