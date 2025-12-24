Il laterale destro e il difensore centrale sono i due profili che servono all'Inter per completare la rosa

Gianni Pampinella Redattore 24 dicembre 2025 (modifica il 24 dicembre 2025 | 12:46)

Un laterale destro e un difensore centrale. Sono i due profili che servono all'Inter per completare una rosa che è attesa da una seconda metà di stagione ricca di impegni.

"Il tecnico dell'Inter ha bisogno di un difensore centrale — Mario Gila la soluzione ideale, ma la Lazio chiede 50 milioni, l'alternativa resta Muharemovic del Sassuolo — e soprattutto di un laterale destro che sostituisca Dumfries e faccia meglio del flop Luis Henrique", si legge su Repubblica.

"In corso un duello con il Napoli per Valincic della Dinamo Zagabria, mentre in Italia i preferiti sono Dodò della Fiorentina e Norton-Cuffy del Genoa (che in realtà intriga un po' tutti, in Italia e all'estero). A proposito della squadra di De Rossi, l'allenatore spinge per avere il jolly Pisilli della Roma: in questo caso lo scambio potrebbe coinvolgere Frendrup, stimato da Gasperini".

(Repubblica)