FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, a gennaio rientra Carboni: tra i club interessati spunta anche la Lazio

calciomercato

Inter, a gennaio rientra Carboni: tra i club interessati spunta anche la Lazio

Inter, a gennaio rientra Carboni: tra i club interessati spunta anche la Lazio - immagine 1
Il fantasista argentino, dopo una deludente prima parte di stagione in rossoblu, cercherà il riscatto altrove
Fabio Alampi Redattore 

Il futuro di Valentin Carboni non sarà al Genoa: il fantasista argentino, dopo una deludente prima parte di stagione in rossoblu, farà ritorno all'Inter a gennaio, dopo di che si cercherà una nuova sistemazione che gli consente di tornare a giocare con continuità e mostrare il suo valore.

Inter, a gennaio rientra Carboni: tra i club interessati spunta anche la Lazio- immagine 2

Diversi club hanno già manifestato interesse, in Italia come all'estero. L'ultima ipotesi, avanzata dal Corriere dello Sport, è quella della Lazio, che nel corso del mercato invernale potrà tornare ad operare e che cerca rinforzi da consegnare a Maurizio Sarri.

Leggi anche
Ag. Dragusin: “L’Italia la soluzione migliore. Sull’Inter so una cosa. Chivu...
Palestra, intrigo Cagliari-Atalanta-Inter: lo scenario e gli incastri tra gennaio e giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA