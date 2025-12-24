Il futuro di Valentin Carboni non sarà al Genoa: il fantasista argentino, dopo una deludente prima parte di stagione in rossoblu, farà ritorno all'Inter a gennaio, dopo di che si cercherà una nuova sistemazione che gli consente di tornare a giocare con continuità e mostrare il suo valore.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, a gennaio rientra Carboni: tra i club interessati spunta anche la Lazio
calciomercato
Inter, a gennaio rientra Carboni: tra i club interessati spunta anche la Lazio
Il fantasista argentino, dopo una deludente prima parte di stagione in rossoblu, cercherà il riscatto altrove
Diversi club hanno già manifestato interesse, in Italia come all'estero. L'ultima ipotesi, avanzata dal Corriere dello Sport, è quella della Lazio, che nel corso del mercato invernale potrà tornare ad operare e che cerca rinforzi da consegnare a Maurizio Sarri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA