Hakan Calhanoglu ad un bivio. Il centrocampista turco, infatti, ha un contratto in scadenza nell'estate 2027 e tra pochi mesi, a febbraio, compirà 32 anni. L'Inter deve prendere una decisione, dunque, anche in vista dell'estate quando ci sarà la resa dei conti. O un rinnovo di contratto o un addio, con la Turchia che resta una possibile soluzione.