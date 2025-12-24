Hakan Calhanoglu ad un bivio. Il centrocampista turco, infatti, ha un contratto in scadenza nell'estate 2027 e tra pochi mesi, a febbraio, compirà 32 anni. L'Inter deve prendere una decisione, dunque, anche in vista dell'estate quando ci sarà la resa dei conti. O un rinnovo di contratto o un addio, con la Turchia che resta una possibile soluzione.
calciomercato
Inter, Galatasaray su Calhanoglu! In Turchia: “Ecco quanto costa. Hakan ha già…”
Come riportato infatti dal portale Turkiye Gazetesi, il Galatasaray punterebbe a due rinforzi importanti a centrocampo già a gennaio ma starebbe pensando di iniziare a contattare Calhanoglu in vista dell'estate.
"Hakan ha già espresso il suo gradimento al Galatasaray in ogni occasione, sarebbe pronto a vestire la maglia giallorossa. La dirigenza del Galatasaray pianifica di sedersi ad un tavolo di negoziazione con Calhanoglu a fine stagione per discutere i termini contrattuali, visto che il suo attuale contratto con l'Inter scade nel 2027", si legge sul sito turco.
Calhanoglu rimane un giocatore importantissimo per l'Inter e - riporta sempre Turkiye Gazetesi - la valutazione che i nerazzurri fanno si aggira attorno ai 25-30 mln di euro.
