L'Inter è pronta a blindare un altro talento del proprio settore giovanile: secondo quanto raccolto da Fcinter1908, i nerazzurri hanno trovato un accordo per i primo contratto da professionista di Delis Gjeci, attaccante classe 2009, uno dei gioielli più luminosi del proprio vivaio.
Talento emergente—
Numeri da centravanti, colpi da trequartista, in grado di ricoprire ogni ruolo dalla metà campo in su, Gjeci in estate era stato vicinissimo a lasciare l'Inter, tentato dal progetto propostogli dall'Empoli, pronto a inserirlo da subito nella formazione Primavera, facendogli saltare due categorie. Rimasto in nerazzurro, il classe 2009 è riuscito a imporsi definitivamente in nerazzurro, debuttando in Youth League e affacciandosi al gruppo di Benito Carbone.
I dettagli del contratto—
Il suo contratto avrà scadenza 30 giugno 2028, massimo consentito per i calciatori minorenni. A Gjeci, assistito dall'agenzia di Federico Pastorello, verrà riconosciuto anche un ingaggio importante per un giovane, non al minimo come da prassi: un altro fattore che dimostra la fiducia della dirigenza interista, decisa a tutelarsi da eventuali assalti proveniente dall'Italia e dall'estero.
