L'Inter è pronta a blindare un altro talento del proprio settore giovanile: secondo quanto raccolto da Fcinter1908, i nerazzurri hanno trovato un accordo per i primo contratto da professionista di Delis Gjeci , attaccante classe 2009, uno dei gioielli più luminosi del proprio vivaio.

Talento emergente

Numeri da centravanti, colpi da trequartista, in grado di ricoprire ogni ruolo dalla metà campo in su, Gjeci in estate era stato vicinissimo a lasciare l'Inter, tentato dal progetto propostogli dall'Empoli, pronto a inserirlo da subito nella formazione Primavera, facendogli saltare due categorie. Rimasto in nerazzurro, il classe 2009 è riuscito a imporsi definitivamente in nerazzurro, debuttando in Youth League e affacciandosi al gruppo di Benito Carbone.