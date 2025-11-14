Aleksandar Stankovic è monitorato costantemente dall'Inter. Il club nerazzurro lo ha mandato in Belgio consapevole che avrebbe dovuto sborsare eventualmente una recompra abbastanza alta, ma anche che quella fosse la realtà giusta per uno step di crescita importante.
Attenta Inter, gli occhi della Premier su Stankovic: “Ma non sarebbe una sorpresa se…”
Il centrocampista classe 2005 si sta facendo le ossa per il secondo anno di fila lontano da Milano ma presto potrebbe tornare
E i risultati si stanno vedendo. Ne parla il Corriere dello Sport in edicola questa mattina:
"Sempre più protagonista Aleksandar Stankovic con il Bruges. Ormai il centrocampista è titolare inamovibile, ma soprattutto si sta mettendo in mostra anche al di fuori del Belgio. Fondamentale in questo senso la vetrina della Champions. Ebbene, il suo nome è finito sui taccuini degli osservatori di Tottenham e Newcastle.
Insomma, sul classe 2005, figlio d’arte e cresciuto nel settore giovanile interista, ci sono ormai gli occhi della Premier. Il club nerazzurro non ne ha perso il controllo. Dopo averlo ceduto per 9,5 milioni la scorsa estate, ha mantenuto un doppio diritto di recompra: la prossima estate, versando 23 milioni, e quella 2027, 25. Significa che se la crescita di Stankovic jr. dovesse proseguire così, non sarebbe una sorpresa rivederlo “a casa”.
