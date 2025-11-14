Il centrocampista classe 2005 si sta facendo le ossa per il secondo anno di fila lontano da Milano ma presto potrebbe tornare

Aleksandar Stankovic è monitorato costantemente dall'Inter. Il club nerazzurro lo ha mandato in Belgio consapevole che avrebbe dovuto sborsare eventualmente una recompra abbastanza alta, ma anche che quella fosse la realtà giusta per uno step di crescita importante.