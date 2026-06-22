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Inter, i giorni di Palestra: questo l’obiettivo del club. Jones? Il Liverpool non chiude…

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Nelle prossime ore è previsto un nuovo contatto tra Inter e Atalanta per provare a sbloccare l'operazione Palestra
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Soni i giorni di Marco Palestra. Inter e Atalanta si sentono quotidianamente per limare gli ultimi dettagli di una trattativa che ormai è in dirittura d'arrivo. Come sottolinea Repubblica, nelle prossime ore è previsto un nuovo contatto tra Inter e Atalanta per provare a sbloccare un’operazione che resta complessa, ma che negli ultimi giorni ha registrato un aumento della fiducia.

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"Il nodo è sempre economico. L’Atalanta non intende fare sconti e aprirà davvero alla cessione soltanto davanti a una proposta vicina ai 50 milioni di euro, bonus compresi. Una valutazione alta, ma ormai chiara anche all’Inter, che ha deciso di concentrare gli sforzi su Palestra per regalare a Chivu un esterno giovane, italiano e già pronto per aumentare il livello della corsia. L’obiettivo della società nerazzurra è chiudere entro questa settimana, o almeno arrivare a un’intesa di massima che permetta poi di sistemare gli ultimi dettagli".

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Getty Images

"Il mercato dell’Inter, però, non si ferma alla fascia. La dirigenza sta lavorando anche in porta, dove l’affare Ivan Provedel è ormai arrivato alla fase conclusiva. Ai biancocelesti andranno 3 milioni di euro senza bonus, cifra già definita tra i club. Prima Palestra e Provedel, poi il centrocampo. L’altro nome sulla lista nerazzurra è Curtis Jones, centrocampista del Liverpool seguito da tempo dall’Inter. Gli inglesi non chiudono del tutto alla partenza, ma non hanno intenzione di lasciarlo andare a condizioni favorevoli: la valutazione resta vicina ai 35-38 milioni di euro, l'offerta - subito respinta - per ora è di 25. L'Inter deve alzare la proposta, cosa che obbliga i nerazzurri a ragionare anche sulle uscite prima di affondare il colpo".

(Repubblica)

 

 

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