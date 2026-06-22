Nelle prossime ore è previsto un nuovo contatto tra Inter e Atalanta per provare a sbloccare l'operazione Palestra

Gianni Pampinella Redattore 22 giugno 2026 (modifica il 22 giugno 2026 | 16:32)

Soni i giorni di Marco Palestra. Inter e Atalanta si sentono quotidianamente per limare gli ultimi dettagli di una trattativa che ormai è in dirittura d'arrivo. Come sottolinea Repubblica, nelle prossime ore è previsto un nuovo contatto tra Inter e Atalanta per provare a sbloccare un’operazione che resta complessa, ma che negli ultimi giorni ha registrato un aumento della fiducia.

"Il nodo è sempre economico. L’Atalanta non intende fare sconti e aprirà davvero alla cessione soltanto davanti a una proposta vicina ai 50 milioni di euro, bonus compresi. Una valutazione alta, ma ormai chiara anche all’Inter, che ha deciso di concentrare gli sforzi su Palestra per regalare a Chivu un esterno giovane, italiano e già pronto per aumentare il livello della corsia. L’obiettivo della società nerazzurra è chiudere entro questa settimana, o almeno arrivare a un’intesa di massima che permetta poi di sistemare gli ultimi dettagli".

"Il mercato dell’Inter, però, non si ferma alla fascia. La dirigenza sta lavorando anche in porta, dove l’affare Ivan Provedel è ormai arrivato alla fase conclusiva. Ai biancocelesti andranno 3 milioni di euro senza bonus, cifra già definita tra i club. Prima Palestra e Provedel, poi il centrocampo. L’altro nome sulla lista nerazzurra è Curtis Jones, centrocampista del Liverpool seguito da tempo dall’Inter. Gli inglesi non chiudono del tutto alla partenza, ma non hanno intenzione di lasciarlo andare a condizioni favorevoli: la valutazione resta vicina ai 35-38 milioni di euro, l'offerta - subito respinta - per ora è di 25. L'Inter deve alzare la proposta, cosa che obbliga i nerazzurri a ragionare anche sulle uscite prima di affondare il colpo".

(Repubblica)