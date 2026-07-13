I nerazzurri attendono il responso degli ulteriori esami richieste dal Coni per l'esterno israeliano: tre alternative sul taccuino

Alessandro De Felice Redattore 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 14:33)

La stagione 2026/27 dell'Inter inizia ufficialmente con il raduno e la conferenza stampa. Intanto sono ore caldissime anche in tema mercato.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sport Mediaset fa il punto della situazione in casa nerazzurra: giornata decisiva per Khalaili mentre resta in piedi la pista Stones.

"Oggi è il giorno decisivo per capire se Khalaili vestirà la maglia dell'Inter. Chiaramente non è una questione legata all'accordo con il giocatore, che è totale da una settimana. Oggi però ci saranno queste visite mediche approfondite, richieste dal Coni, per rilasciare il certificato eventualmente di idoneità sportiva a Khalaili.

Al momento non ci sono informazioni a riguardo. Quello che possiamo dire con certezza è che si saprà qualcosa nella giornata di oggi. Dopodiché l'Inter deciderà il da farsi. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, allora Khalaili sarà tesserato, altrimenti l'Inter andranno a verificare altre alternative che erano state già sul tavolo.

Da Doué, che però è quello che costa di più, circa 40 milioni, il difensore dello Strasburgo, protagonista della Costa d'Avorio alla Mondiale. Norton Cuffy, per età e costi è uno di quelli che intriga di più, così come non è da escludere la suggestione Cambiaso, che però dal punto di vista tattico ha delle caratteristiche differenti rispetto a quanto valutato dall'Inter in questa settimana.

Inter, che continua a cercare anche le difensore centrali, è stato proposto Stones. È un profilo che chiaramente piace, ma vanno valutati alcuni aspetti, tra cui il discorso economico e l'età, ma anche la condizione fisica del giocatore, mentre si allontana da quello che ci risulta Chalobah, in cui resta invece forte il Como".