Vista la situazione, non si possono escludere sorprese o la riapertura clamorosa di files archiviati: ecco le novità a destra

Marco Astori Redattore 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 08:49)

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L'Inter resta col fiato sospeso: c'è attesa di capire se Anan Khalaili, prescelto per la fascia destra, riuscirà ad ottenere l'idoneità sportiva dal CONI per essere tesserato. Se così non fosse, però, come riporta Tuttosport, il club nerazzurro sta già vagliando possibili alternative: "L’Inter, per non farsi trovare impreparata nel caso in cui l’affare saltasse a causa di forza maggiore, sta già pensando a nuovi e possibili profili.

Guela Doué, solo la scorsa settimana, era ritenuto l’alternativa a Khalaili, ma l’alto costo del cartellino, da circa 40 milioni, oltre soprattutto a caratteristiche più difensive che offensive, rendono l’ivoriano non una prima scelta per Chivu (discorso che sostanzialmente vale anche per Molina dell’Atletico Madrid e per Giay del Palmeiras). Dan Ndoye, ex Bologna, oggi al Nottingham Forest, ha il problema opposto, quello di essere più attaccante che laterale, ergo dovrebbe essere "costruito" da quinto (pure lui ha una valutazione da 40 milioni). Potrebbe tornare così in auge Rafik Belghali.

L’algerino, da tempo sulla lista nerazzurra, costa “soli” 15 milioni, col Verona che aspetta l’acquirente giusto per incassare una cifra considerevole per un club neo-retrocesso. Vista la situazione, non si possono escludere sorprese (Read del Feyenoord?) o la riapertura clamorosa di files archiviati: Perisic gode della stima di Chivu e della dirigenza, se non avesse 37 anni probabilmente sarebbe già stato riportato a Milano da tempo".