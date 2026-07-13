L’Inter si tiene stretta Jamal Iddrissou. L’attaccante classe 2007, protagonista assoluto con la maglia dell’Under 20 nerazzurra in Youth League, continua ad essere nei radar di diversi club in giro per l’Europa.
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SM / Inter, rifiutata un’offerta dalla Bundesliga per Iddrissou: i dettagli. Ci sono altri 2 club
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Ma dopo diversi sondaggi a farsi avanti concretamente è stato il Colonia. Secondo quanto rivelato da Sport Mediaset, il club tedesco ha presentato un’offerta ufficiale all’Inter per Iddrissou: prestito oneroso da 700 mila euro e diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.
Una proposta rispedita al mittente dal club nerazzurro, che vuole tenersi stretta il classe 2007 ed è pronta a lanciarlo definitivamente con l’Under 23 di Stefano Vecchi dopo l’avventura con l’Italia U19 agli Europei di categoria.
Il Colonia, ma non solo. Come rivela Sport Mediaset, sulle tracce di Jamal Iddrissou ci sono anche altri due club stranieri: il Wolfsburg e il Brentford.
Servirà ben altra proposta per far vacillare l’Inter, che vuole tenersi stretta il classe 2007: le società interessate sono avvisate.
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