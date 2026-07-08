Ivan Provedel è pronto a diventare oggi un nuovo portiere dell'Inter. Il ragazzo, proveniente dalla Lazio, arriverà in queste ore in città e nel pomeriggio sosterrà le visite mediche di rito. Lo conferma anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"Intanto il club è pronto ad accogliere Ivan Provedel. La macchina organizzativa si è già messa in moto per il portiere in arrivo dalla Lazio. Previsto oggi in città il consueto iter da affrontare prima della firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2029, con ingaggio a circa 1,5 milioni. Il classe '94 sosterrà le visite mediche che aiuteranno anche a chiarire le condizioni della spalla dopo l'infortunio che lo scorso anno lo ha costretto all'intervento e a rimanere ai box per diversi mesi".