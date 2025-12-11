FC Inter 1908
L'Inter potrebbe muoversi decisamente a gennaio per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Cristian Chivu
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Inter potrebbe muoversi decisamente a gennaio per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Secondo quanto riferisce TMW, infatti, i nerazzurri potrebbero provare a bloccare nella prossima finestra invernale Giovane, attaccante brasiliano dell'Hellas Verona. Si legge:

Inter, trattativa per questo acquisto da 25mln! “Bloccato a gennaio, arriverebbe a giugno”- immagine 2
Getty Images

"L'Inter si muove per l'attacco e lo fa con decisione per Giovane Santana do Nascimento. Attaccante brasiliano dell'Hellas Verona, alla prima esperienza fuori dal Sudamerica, finora ha messo a segno 3 gol e 4 assist, imponendosi come uno dei migliori della stagione scaligera Dunque i nerazzurri cercano di muoversi in anticipo su tutte le concorrenti".

Inter, trattativa per questo acquisto da 25mln! “Bloccato a gennaio, arriverebbe a giugno”- immagine 3
Getty Images

"L'intenzione è quella di proporre al Verona un accordo per una cifra fra i 20 e i 25 milioni di euro già a gennaio, quindi bloccandolo ma mantenendolo lì almeno fino a giugno. Un'operazione perfetta per i gialloblù ma anche per l'Inter".

(Fonte: TMW)

