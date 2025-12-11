"L'Inter si muove per l'attacco e lo fa con decisione per Giovane Santana do Nascimento. Attaccante brasiliano dell'Hellas Verona, alla prima esperienza fuori dal Sudamerica, finora ha messo a segno 3 gol e 4 assist, imponendosi come uno dei migliori della stagione scaligera Dunque i nerazzurri cercano di muoversi in anticipo su tutte le concorrenti".