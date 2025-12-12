In questo inizio di stagione, Marco Palestra ha fornito ottime prestazioni con la maglia del Cagliari, attirando su di sé le attenzioni di tanti grandi club. Fra questi, secondo quanto riferisce Sky Sport, ci sarebbe anche l'Inter, che apprezza molto il profilo del giovane esterno classe 2005 di proprietà dell'Atalanta.

Al momento non ci sono stati passi concreti da parte del club nerazzurro, anche perché la pista è molto complicata. Il club bergamasco, che ha lanciato nel grande calcio Palestra, valuta il suo calciatore circa 40 milioni di euro.