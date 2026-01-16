Un reparto su cui l'Inter dovrà sicuramente operare in estate è la difesa, che andrà incontro a un sicuro svecchiamento.
Inter, profilo giovane in difesa? Per l’estate si pensa di piazzare questo colpo in Serie A
Secondo Sport Mediaset, nel mirino dei nerazzurri sarebbe entrato anche Comuzzo della Fiorentina:
"In difesa un buon prospetto per il futuro è il croato Mlacic, già preso, ma bisogna ragionare sugli addii di Acerbi e De Vrij. In Italia piace Comuzzo della Fiorentina, che nel recente passato è stato trattato anche dal Napoli".
(Fonte: Sport Mediaset)
