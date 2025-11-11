Contro l'Inter è stato uno dei migliori in campo, prestazione condita con tanto di gol. Giovane è finito nel mirino di diverse squadre, anche dell'Inter che lo ha provato sulla sua pelle quanto può fare male il giovane talento del Verona. "Il classe 2003 ha cambiato recentemente procuratore affidandosi a Giuseppe Riso. Così, dopo la partita con i nerazzurri, c’è stato un primo vertice tra il manager e il brasiliano per fare un punto sul mercato e programmare le prossime mosse. L’agente cura anche gli interessi di un amico del talento, Carlos Augusto, e proprio la frequentazione tra i due calciatori ha in qualche modo alimentato delle suggestioni di mercato in casa Inter", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Tra l’altro, in questo periodo l’agente Riso sta dialogando con la società milanese per il rinnovo dell’esterno, quindi gli incontri tra le parti non mancheranno di certo e saranno anche un’occasione per nuovi confronti di mercato. In breve tempo anche in Brasile Giovane è stato accostato a tanti club, tra cui il Milan, la Juve e il Borussia Dortmund. Il prezzo di Giovane? Siamo almeno sui 15-18 milioni di euro, ma il Verona punta a incrementarne il valore economico ulteriormente. Protagonista con le Nazionali giovanili, il modello di Giovane è Ronaldo il Fenomeno. L’Italia lo ha quindi sempre affascinato e impressionato, tanto che in estate ha rifiutato diverse offerte da altri club europei per legarsi ai gialloblù di Paolo Zanetti".