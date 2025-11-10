Il nome di Oumar Solet resta sulla lista dell’Inter per rinforzare la difesa. Il calciatore dell’Udinese piace molto ai dirigenti nerazzurri già da tempo: era stato seguito quando giocava nel Salisburgo, è rimasto tra gli osservati speciali viste le ottime prestazioni in Friuli.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, resta Solet in lista per la difesa. Il clamoroso retroscena sul mancato arrivo in estate
calciomercato
Inter, resta Solet in lista per la difesa. Il clamoroso retroscena sul mancato arrivo in estate
Il nome di Oumar Solet resta sulla lista dell’Inter per la difesa: il clamoroso retroscena sul mancato arrivo in estate
Come svelato da Fabrizio Romano, il club nerazzurro la scorsa estate si è fermato dopo aver ricevuto un no dall’Udinese alla richiesta di prestito. Il club friulano infatti era disposto a cederlo solo a titolo definitivo e non in prestito con diritto di riscatto, per questo l’Inter ha deciso di non affondare.
Il nome comunque rimane in lista e non è da escludere un nuovo tentativo dei nerazzurri per Solet per rinforzare la difesa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA