Il nome di Oumar Solet resta sulla lista dell’Inter per rinforzare la difesa. Il calciatore dell’Udinese piace molto ai dirigenti nerazzurri già da tempo: era stato seguito quando giocava nel Salisburgo, è rimasto tra gli osservati speciali viste le ottime prestazioni in Friuli.

Come svelato da Fabrizio Romano, il club nerazzurro la scorsa estate si è fermato dopo aver ricevuto un no dall’Udinese alla richiesta di prestito. Il club friulano infatti era disposto a cederlo solo a titolo definitivo e non in prestito con diritto di riscatto, per questo l’Inter ha deciso di non affondare.