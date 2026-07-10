Dopo aver chiuso la pratica Khalaili, il focus dell'Inter si è spostato sulla difesa. Su YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto su due nomi molto chiacchierati in questi giorni in ottica nerazzurra, come Pavard e Lucumì. Ecco le parole del giornalista:

"Al di là degli indizi social, che lasciano il tempo che trovano, dico quello che mi risulta, e cioè che a metà luglio il calciatore è considerato in vendita. Per l'Inter Pavard è sul mercato e si sta cercando una soluzione. Poi, è chiaro: se entro il 15 agosto non si trova una squadra, Pavard avrà la possibilità di far cambiare idea a tutti e provare a restare, ma a oggi l'idea del club resta di separarsi".