" L'Arsenal è attualmente in testa alla corsa per Leon Goretzka . I Gunners non hanno fatto un'offerta a gennaio, ma hanno fatto capire di essere a conoscenza del fatto che Goretzka stesse considerando un futuro lontano dal Bayern. Ci sono stati colloqui molto concreti con l'Atletico Madrid – il loro direttore sportivo era a Monaco - . L'obiettivo del giocatore è trasferirsi in Premier League ; gli piacerebbe molto giocare per l'Arsenal. Naturalmente, Goretzka non può garantire che l'Arsenal tornerà sotto con un'offerta concreta. In cuor suo, sente che questo sarebbe il prossimo club perfetto .

"Ho sentito dire che ama la Premier League e il suo stile di gioco si adatta al calcio inglese. Tuttavia, non è concentrato su un solo club quest'estate. Se ci fosse l'Arsenal, Goretzka sarebbe più che felice di sedersi al tavolo e ascoltare le offerte. Anche il Tottenham è interessato, e questa potrebbe essere un'opportunità anche se non attraente quanto l'Arsenal in questo momento. L'Arsenal sta giocando molto bene in questo momento ed è in Champions League. Per Leon Goretzka, sarebbe fantastico vincere la Champions League con un altro club. Quindi, dobbiamo aspettare e vedere se l'Arsenal farà un'offerta", ha detto Christian Falk, giornalista della Bild che segue da vicino le vicende del Bayern Monaco.