Leon Goretzka ha confermato, nei giorni scorsi, la volontà di provare una nuova esperienza per la prossima stagione. A giugno, infatti, scade il suo contratto con il Bayern Monaco dopo otto stagioni. L'Inter è interessata al giocatore anche perché i nerazzurri dovranno fare diverse operazioni a centrocampo, visto che Calhanoglu e Frattesi sembrano destinati a lasciare. Dalla Germania, però, arriva una notizia che potrebbe cambiare ogni tipo di scenario:
calciomercato
Inter, niente Goretzka? Bild: “Ecco la squadra in pole. E il suo sogno sarebbe…”
"L'Arsenal è attualmente in testa alla corsa per Leon Goretzka. I Gunners non hanno fatto un'offerta a gennaio, ma hanno fatto capire di essere a conoscenza del fatto che Goretzka stesse considerando un futuro lontano dal Bayern. Ci sono stati colloqui molto concreti con l'Atletico Madrid – il loro direttore sportivo era a Monaco -. L'obiettivo del giocatore è trasferirsi in Premier League; gli piacerebbe molto giocare per l'Arsenal. Naturalmente, Goretzka non può garantire che l'Arsenal tornerà sotto con un'offerta concreta. In cuor suo, sente che questo sarebbe il prossimo club perfetto.
"Ho sentito dire che ama la Premier League e il suo stile di gioco si adatta al calcio inglese. Tuttavia, non è concentrato su un solo club quest'estate. Se ci fosse l'Arsenal, Goretzka sarebbe più che felice di sedersi al tavolo e ascoltare le offerte. Anche il Tottenham è interessato, e questa potrebbe essere un'opportunità anche se non attraente quanto l'Arsenal in questo momento. L'Arsenal sta giocando molto bene in questo momento ed è in Champions League. Per Leon Goretzka, sarebbe fantastico vincere la Champions League con un altro club. Quindi, dobbiamo aspettare e vedere se l'Arsenal farà un'offerta", ha detto Christian Falk, giornalista della Bild che segue da vicino le vicende del Bayern Monaco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA