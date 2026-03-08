Il futuro di Aleksander Stankovic resta un tema caldo in casa Inter. Il club nerazzurro detiene il diritto di recompra per il centrocampista classe 2005 e sta valutando la possibilità di attivare la clausola la prossima estate e riportarlo a Milano dopo l'ottima stagione con la maglia del Club Bruges.

"L’Inter ha una recompra per poterlo riportare a Milano già la prossima estate. Nelle ultime dichiarazioni rilasciate alla stampa, ha dichiarato: “Non dipende da me il mio futuro. Spetta all’Inter e ai due club decidere".

"L’Inter ha la possibilità di attivare la recompra e vuole avere Stankovic in rosa il prossimo anno, Ma bisogna capire se vuole per ritagliargli un ruolo da protagonista all’interno della rosa, che è quello che trapela, o ascoltare offerte dall’estero, e vi assicuro che ci sono club interessati, soprattutto in Premier e in Liga, come l’Atletico, ma il pallino è in mano all’Inter, che vuole riportarlo a Milano. Chivu lo conosce bene e tra i due c’è un grande rapporto. Vedremo come si evolverà la situazione".