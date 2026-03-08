FC Inter 1908
Moretto: “Inter attiverà la recompra di Stankovic. Tante big lo vogliono ma trapela che…”

Le ultime sul futuro del centrocampista ora al Bruges ma che potrebbe tornare in nerazzurro la prossima estate
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il futuro di Aleksander Stankovic resta un tema caldo in casa Inter. Il club nerazzurro detiene il diritto di recompra per il centrocampista classe 2005 e sta valutando la possibilità di attivare la clausola la prossima estate e riportarlo a Milano dopo l'ottima stagione con la maglia del Club Bruges.

Matteo Moretto fornisce aggiornamenti sulla situazione di Stankovic e sul futuro del figlio d'arte:

"L’Inter ha una recompra per poterlo riportare a Milano già la prossima estate. Nelle ultime dichiarazioni rilasciate alla stampa, ha dichiarato: “Non dipende da me il mio futuro. Spetta all’Inter e ai due club decidere".

"L’Inter ha la possibilità di attivare la recompra e vuole avere Stankovic in rosa il prossimo anno, Ma bisogna capire se vuole per ritagliargli un ruolo da protagonista all’interno della rosa, che è quello che trapela, o ascoltare offerte dall’estero, e vi assicuro che ci sono club interessati, soprattutto in Premier e in Liga, come l’Atletico, ma il pallino è in mano all’Inter, che vuole riportarlo a Milano. Chivu lo conosce bene e tra i due c’è un grande rapporto. Vedremo come si evolverà la situazione".

