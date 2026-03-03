Il 31enne tedesco va in scadenza con il Bayern Monaco e il club nerazzurro al momento in Serie A è il club più avanti su di lui

Marco Astori Redattore 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 08:16)

L'Inter continua il suo pressing molto forte per Leon Goretzka in vista della prossima stagione. Il 31enne tedesco va in scadenza con il Bayern Monaco e il club nerazzurro al momento in Serie A è il club più avanti su di lui. Spiega Tuttosport: "La strada non è ancora libera, tutt’altro considerando il pressing in Premier dell’Arsenal, ma in Italia, al momento, sembra non esserci rivale per l’Inter nella corsa a Leon Goretzka, 31enne centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, in scadenza di contratto e dunque libero di firmare per qualunque club. A gennaio era stato a un passo dall’Atletico Madrid, ma poi tutto è naufragato.

Su Goretzka si è informato il Milan che ha però virato negli ultimi giorni sul brasiliano André del Corinthians, mentre Napoli e Juventus sono in seconda fila indietro rispetto all’Inter che ha individuato nel tedesco il nuovo possibile colpo a zero dopo un’estate, la 2025, senza arrivi di giocatori svincolati. La proprietà Oaktree aveva dato indicazioni chiare e infatti sono stai presi profili Under 23, ma qualcosa è cambiato. Già a fine agosto, con l’avvicendamento fra i quasi coetanei Pavard-Akanji, quindi nel recente mercato di gennaio con i tentativi per Cancelo (31 anni) e Perisic (37).

La spiegazione è semplice: a fine stagione l’Inter perderà fra i quattro e i cinque senatori, tutti in scadenza - Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan - e la dirigenza ha fatto capire a Oaktree che per rimanere ad alti livelli e provare a colmare parzialmente il gap con le big europee, non si potrà rifondare solo con ragazzi di prospettiva. Servirà un mix, per far sì che l’ossatura della squadra resti di spessore. Il tedesco chiede un contratto di 3 anni e un ingaggio da 6-6.5 milioni, dunque in linea con gli stipendi di Barella, Calhanoglu e Thuram. La sua agenzia, la Roof, ha buoni rapporti con l'Inter ed è la stessa che l'estate scorsa offrì Lookman: che sia la volta buona?".