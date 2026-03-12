Leon Goretzka è in scadenza di contratto a giugno prossimo e l'Inter c'è per il tedesco: tutte le cifre del colpo

Alessandro Cosattini Redattore 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 21:02)

Leon Goretzka è in scadenza di contratto a giugno prossimo e il Bayern Monaco ha già annunciato che il giocatore andrà via a parametro zero. Massima attenzione al suo nome in chiave mercato per l'estate: calciomercato.com conferma quanto anticipato da FCIN1908.it: l'Inter è alla finestra. "Tra le società che hanno acceso i riflettori sul centrocampista ci sono anche Inter e Milan, che hanno già avuto qualche contatto con il suo entourage.

L'ingaggio e non solo, tutte le cifre — Le due squadre milanesi ci pensano e valutano le prossime mosse, a oggi l'ostacolo nell'eventuale trattativa potrebbe essere rappresentato dalle richieste economiche di Goretzka e del suo agente: 7 milioni di euro d'ingaggio netto, che più o meno è lo stipendio che guadagna attualmente al Bayern Monaco, 8/10 milioni di bonus al momento della firma più le commissioni per il procuratore. Un investimento importante soprattutto per un giocatore che si libera a parametro zero, considerando il costo totale dell'operazione si andrebbero a sfiorare i 20 milioni di euro.

Chi c'è in pole — Al di là dei costi, però, per prendere Goretzka a zero c'è la fila. Tanti club europei stanno valutando un primo approccio per capire come muoversi con l'obiettivo di anticipare la concorrenza, secondo quanto riporta la Bild attualmente in pole c'è l'Arsenal che aveva manifestato interesse già a gennaio e che non avrebbe grandi problemi di budget per soddisfare le richieste del ragazzo il quale ha già messo i Gunners in cima alle sue preferenze. Milan e Inter quindi sono alla finestra consapevoli delle difficoltà, ma Goretzka a zero fa gola anche in Serie A", si legge.