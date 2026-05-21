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calciomercato
Nico Paz, Inter consapevole di una cosa. Mourinho fondamentale. Uno spiraglio potrebbe…
Ormai non è più un segreto, Nico Paz è il grande sogno dell'Inter. A confermare l'interesse del club nerazzurro è stato anche Javier Zanetti: "Mi piace tantissimo, per come gioca e per la persona che è. In questi due anni nel calcio italiano ha dimostrato tutta la sua qualità. Da quello che so tornerà al Real Madrid, ma non si smette mai di sperare di vederlo con la maglia dell’Inter", le parole del vicepresidente. Una speranza di vedere l'argentino con la maglia nerazzurra c'è ed esiste come sottolinea il Corriere dello Sport.
"Il grande sogno di mercato dell'Inter continua a essere Nico Paz. In viale della Liberazione sono consapevoli di quanto sia complicato ipotizzare un suo trasferimento a Milano, ma non per questo hanno rinunciato a immaginarlo. Molto dipenderà inevitabilmente dal parere che esprimerà una vecchia conoscenza di Zanetti: Mourinho, pronto a insediarsi nuovamente sulla panchina dei blancos, avrà senz'altro voce in capitolo sulla questione. Uno spiraglio potrebbe aprirsi soltanto se il portoghese dovesse dare il via libera alla cessione del giocatore. In caso contrario, se lo godrà pienamente dopo averlo richiamato dal Como".
(Corriere dello Sport)
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