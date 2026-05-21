Ormai non è più un segreto, Nico Paz è il grande sogno dell'Inter. A confermare l'interesse del club nerazzurro è stato anche Javier Zanetti: "Mi piace tantissimo, per come gioca e per la persona che è. In questi due anni nel calcio italiano ha dimostrato tutta la sua qualità. Da quello che so tornerà al Real Madrid, ma non si smette mai di sperare di vederlo con la maglia dell’Inter", le parole del vicepresidente. Una speranza di vedere l'argentino con la maglia nerazzurra c'è ed esiste come sottolinea il Corriere dello Sport.