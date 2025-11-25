Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Milan. "Che doveva fare di più l'Inter? Si sapeva che il Milan avrebbe giocato così, l'Inter ha gestito la palla, ha avuto le sue occasioni. Il gol è un errore grave di Sommer anche, ma cosa poteva fare di più? C'è stato un episodio e un po' di fortuna per Allegri. Il Milan con le grandi ha un altro atteggiamento".