Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Milan. "Che doveva fare di più l'Inter? Si sapeva che il Milan avrebbe giocato così, l'Inter ha gestito la palla, ha avuto le sue occasioni. Il gol è un errore grave di Sommer anche, ma cosa poteva fare di più? C'è stato un episodio e un po' di fortuna per Allegri. Il Milan con le grandi ha un altro atteggiamento".
"E poi è rientrato Rabiot che è tanta roba. E si è difeso con 8 giocatori in area. Così è difficile trovare soluzioni per passarli. Serve la giocata personale o il cross. Contro la Juve ha fatto più male, perché l'ha persa contro una squadra non all'altezza delle prime 4-5 in campionato, ma ieri l'ha dominato il derby".
