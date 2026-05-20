Il brasiliano è in uscita, mentre per Diouf ci sono chance di restare a Milano. Su Stankovic c'è una certezza

Tra i tanti giocatori in scadenza in casa Inter, in due alla fine potrebbero rimanere. Si tratta di Stefan de Vrij ed Henrikh Mkhitaryan . Per quanto riguarda il difensore olandese, il club nerazzurro ha proposto un rinnovo a cifre decurtate.

"La porta non è chiusa nemmeno per Mkhitaryan. Per gli altri, invece, si andrà ai saluti. Come per Frattesi, per cui si cerca solo la migliore soluzione, dal punto di vista economico. In potenziale uscita anche Luis Henrique, tanto più con l’assalto previsto per Palestra. Mentre Diouf ha chance di restare, soprattutto se proseguirà la sua trasformazione in esterno. Pavard rientrerà dal prestito al Marsiglia, ma non disferà le valigie. Da decidere, infine, il destino di Stankovic jr. La certezza è che verrà “ricomprato” dal Bruges, ma davanti ad un’offerta ricca non verrà trattenuto".