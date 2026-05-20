Da capire la anche la posizione di Carlos Augusto e Bisseck, due calciatori che in questi mesi hanno respinto ogni approccio di rinnovo

Marco Astori Redattore 20 maggio - 13:23

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E' andata in scena ieri in viale della Liberazione una riunione importante in casa Inter, tra i dirigenti e Cristian Chivu: l'obiettivo è quello di programmare al meglio la prossima stagione a livello di mercato.

Tra i tanti temi affrontati, come spiega Liberto, "anche la posizione di Carlos Augusto e Bisseck, due calciatori che in questi mesi hanno respinto ogni approccio di rinnovo da parte della dirigenza. Rifiuti che potrebbero significare tante cose, verosimilmente, in primis, che gli agenti dei due calciatori saranno in grado di recapitare in sede offerte concrete.

Almeno questa è l’idea che si è fatta la dirigenza, che in ogni caso dovrà farsi trovare pronta di fronte all’evenienza di maxi richieste d’ingaggio, anche se ad oggi le due questioni non rappresentano una preoccupazione, visto che le scadenze di Bisseck e Carlos Augusto sono fissate al 2028".